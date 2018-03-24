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Полицейские задержали в Казани наркодилера с 30 свертками
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Полицейские задержали в Казани наркодилера с 30 свертками 

Казанский репортер 47 минут назад
Фото: Казанский репортер
Казанские полицейские задержали накануне мужчину, которого подозревают в торговле наркотиками. У 19-летнего парня обнаружили около 30 пакетиков с веществом. Теперь ему грозит до 20 лет тюрьмы, сообщает пресс-служба Управления МВД России по Казани. Сотрудники МВД во время патрулирования Советского района заметили подозрительного парня, который при виде экипажа стал нервничать и попытался убежать. Полицейские смогли задержать подозреваемого и доставить в отдел полиции. Как выяснилось после экспертизы, изъятым веществом, которое находилось в свертках был синтетический наркотик «PVP» общей массой 7,9 граммов.19-летний подозреваемый находится под стражей. По факту возбуждено уголовное дело, по статье о покушении на сбыт наркотических средств, совершенном в крупном размере (ч.3 ст.30 п. «г» ст.228.1 УК РФ). Она предусматривает от 10 до 20 лет лишения свободы. Подозреваемый заключен под стражу.
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