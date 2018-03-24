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На юго-западе Москвы у безработного угнали премиальный Mercedes
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На юго-западе Москвы у безработного угнали премиальный Mercedes 

ИД «Собеседник» 1 час назад
В Обручевском районе Москвы безработный москвич заявил об угоне автомобиля, стоимостью в несколько миллионов рублей.
Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва». Полицейскими возбуждено уголовное дело по статье «Кража». В пресс-службе столичного главка МВД подтвердили информацию об угоне.
«Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что по указанному адресу неизвестный совершил кражу автомобиля марки Mercedes G500, и скрылся. Материальный ущерб составил шесть миллионов рублей», — заявили в пресс-службе столичного управления МВД.
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