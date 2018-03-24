Безработный москвич лишился Мерседеса стоимостью 6 миллионов рублей

Об этом сообщили в пресс-службе главного управления МВД России по региону.

Иномарка стоимостью шесть миллионов рублей была похищена в столичном районе Обручевский у безработного горожанина.

Двадцатидевятилетний владелец автомобиля обратился в полицию. Он заявил о краже иномарки по адресу: Ленинский проспект, дом 111.

— Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что по указанному адресу неизвестный совершил кражу автомобиля марки Mercedes G500, и скрылся. Материальный ущерб составил шесть миллионов рублей, — сообщили в пресс-службе главного управления МВД России по региону.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», передает агентство «Москва»

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Пожар на складе в Мытищах удалось локализовать

Человек погиб при столкновении автомобилей Mercedes и Toyota на Профсоюзной улице