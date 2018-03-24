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Безработный москвич лишился Мерседеса стоимостью 6 миллионов рублей
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"ЦРУ готовило переворот в России"

Безработный москвич лишился Мерседеса стоимостью 6 миллионов рублей 

Вечерняя Москва 51 минуту назад
Фото: Вечерняя Москва
Об этом сообщили в пресс-службе главного управления МВД России по региону.
Иномарка стоимостью шесть миллионов рублей была похищена в столичном районе Обручевский у безработного горожанина.
Двадцатидевятилетний владелец автомобиля обратился в полицию. Он заявил о краже иномарки по адресу: Ленинский проспект, дом 111.
— Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что по указанному адресу неизвестный совершил кражу автомобиля марки Mercedes G500, и скрылся. Материальный ущерб составил шесть миллионов рублей, — сообщили в пресс-службе главного управления МВД России по региону.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», передает агентство «Москва».
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