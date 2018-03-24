Петербуржец открыл в своей квартире студию порнофильмов

Сотрудники правоохранительных органов установили, что в период с 2014 по 2015 годы 31-летний мужчина проводил фото— и видеосъемку порнографического характера с целью дальнейшего размещения материалов в интернете. При проведении обыска в квартире подозреваемого были изъяты три ноутбука, компьютер, четыре мобильных телефона, жесткий диск, осветительное оборудование и техника для проведения съемки.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов или предметов». Подозреваемого отпустили под подписку о невыезде.