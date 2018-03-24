На организовавшего в квартире порностудию петербуржца «возбудилось» уголовное дело

Отснятыми у себя дома фото— и видеоматериалами порнографического содержания житель Петербурга с удовольствием делился с пользователями глобальной Сети за определенную плату.

31-летнего «порнодельца» из Невского района в результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий удалось накрыть с поличным сотрудникам управления уголовного розыска петербургского главка МВД РФ

Как сообщили сегодня в ГУ МВД РФ по Петербургу и области, при проведении обыска по месту жительства подозреваемого было изъято несколько ноутбуков, фото и видео техника, а также профессиональное осветительное оборудование, используемое при съемке.

На любителя «клубничной съемки» возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 242 УК РФ (незаконные изготовление и оборот порнографических материалов или предметов).