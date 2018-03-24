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На организовавшего в квартире порностудию петербуржца «возбудилось» уголовное дело
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"ЦРУ готовило переворот в России"
"ЦРУ готовило переворот в России"

На организовавшего в квартире порностудию петербуржца «возбудилось» уголовное дело 

Интересант 1 час назад
Отснятыми у себя дома фото— и видеоматериалами порнографического содержания житель Петербурга с удовольствием делился с пользователями глобальной Сети за определенную плату.
31-летнего «порнодельца» из Невского района в результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий удалось накрыть с поличным сотрудникам управления уголовного розыска петербургского главка МВД РФ.
Как сообщили сегодня в ГУ МВД РФ по Петербургу и области, при проведении обыска по месту жительства подозреваемого было изъято несколько ноутбуков, фото и видео техника, а также профессиональное осветительное оборудование, используемое при съемке.
На любителя «клубничной съемки» возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 242 УК РФ (незаконные изготовление и оборот порнографических материалов или предметов).
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