Кубанец при попытке похищения техники на месте преступления забыл телефон

Полицейские Курганинского района задержали подозреваемого в краже компьютера, оставившего на месте преступления мобильный телефон, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю . В дежурную часть района поступило сообщение от охранника одного из местных административных зданий о том, что неизвестный пытался похитить компьютер. Похититель, замеченный сторожем, скрылся с места преступления.

На месте ЧП полицейские установили, что злоумышленник проник в помещение, отжав оконное стекло. Там был обнаружен мобильный телефон, предположительно оставленный злоумышленником.

По подозрению в совершении преступления оперативники задержали ранее судимого 25-летнего местного жителя.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 и частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Покушение на преступление», «Кража».

Подозреваемому грозит до пяти лет тюремного заключения. Ведется следствие.