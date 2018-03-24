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Кубанец при попытке похищения техники на месте преступления забыл телефон
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Кубанец при попытке похищения техники на месте преступления забыл телефон 

АиФ — Юг 1 час назад
Фото: АиФ – Юг
Полицейские Курганинского района задержали подозреваемого в краже компьютера, оставившего на месте преступления мобильный телефон, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю. В дежурную часть района поступило сообщение от охранника одного из местных административных зданий о том, что неизвестный пытался похитить компьютер. Похититель, замеченный сторожем, скрылся с места преступления.
На месте ЧП полицейские установили, что злоумышленник проник в помещение, отжав оконное стекло. Там был обнаружен мобильный телефон, предположительно оставленный злоумышленником.
По подозрению в совершении преступления оперативники задержали ранее судимого 25-летнего местного жителя.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 и частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Покушение на преступление», «Кража».
Подозреваемому грозит до пяти лет тюремного заключения. Ведется следствие.
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