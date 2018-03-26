За обман пенсионера жительница Владивостока лишилась свободы 

Суд Фрунзенского района Владивостока вынес приговор 41-летней местной жительнице, которая обвиняется в совершении мошеннических действий, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Приморскому краю.
Следствием установлено, что подсудимая представилась социальным работником и получила от 68-летнего инвалида второй группы пять тысяч рублей. Она пообещала, что данная сумма пойдет в фонд увеличения его пенсии.
По подозрению в совершении мошенничества сотрудники уголовного розыска задержали ранее судимую за совершение имущественных преступлений 41-летнюю жительницу Владивостока. Женщина дала признательные показания.
Следователем отдела полиции было возбуждено уголовное дело за мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину.
В ходе расследования доказана причастность обвиняемой к совершению преступления.
Фрунзенский районный суд города Владивостока признал подсудимую виновной и с учетом рецидива преступлений, назначил ей наказание в виде двух лет двух месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.