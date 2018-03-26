За обман пенсионера жительница Владивостока лишилась свободы

Следствием установлено, что подсудимая представилась социальным работником и получила от 68-летнего инвалида второй группы пять тысяч рублей. Она пообещала, что данная сумма пойдет в фонд увеличения его пенсии.

По подозрению в совершении мошенничества сотрудники уголовного розыска задержали ранее судимую за совершение имущественных преступлений 41-летнюю жительницу Владивостока. Женщина дала признательные показания.

Следователем отдела полиции было возбуждено уголовное дело за мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину.

В ходе расследования доказана причастность обвиняемой к совершению преступления.