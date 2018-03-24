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СМИ рассказали подробности о челябинце, обстрелявшем машину скорой помощи 

АиФ 28 минут назад
Фото: АиФ
Челябинец, обстрелявший из пистолета машину скорой помощи, оказался артистом одного из челябинских театров, об этом сообщает сайт «Первый областной» со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах.
Ранее в полиции сообщили, что по подозрению в хулиганских действиях задержан 19-летний житель Ленинского района, который находился в гостях у друга.
«Задержанный пояснил, что находясь в состоянии алкогольного опьянения, из окна квартиры многоэтажного дома произвел несколько выстрелов из пневматического пистолета в сторону припаркованного автомобиля скорой помощи. Стражами порядка пневматическое оружие изъято», — уточнили в региональном ГУ МВД.
Молодому человеку избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, за хулиганство ему грозит до пяти лет лишения свободы.
Напомним, инцидент на улице Набережной произошёл около часа ночи 23 марта. Возвращавшиеся с вызова медики услышали шум и увидели, в их автомобиле разбито стекло люка. Сами врачи при этом не пострадали.
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