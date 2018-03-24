Ещё
Бывший детдомовец получил 15 лет строгого режима за насилие над школьниками
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Бывший детдомовец получил 15 лет строгого режима за насилие над школьниками 

ngs.ru 31 минуту назад
Фото: ngs.ru
В Новосибирске завершился суд над 40-летним жителем Дзержинского района, который надругался над семью подростками.
«По совокупности всех преступлений суд его признал виновным, назначил 15 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», — рассказала корреспонденту НГС помощник прокурора Дзержинского района Новосибирска Олёна Носок. Преступления происходили летом 2015 года в Дзержинском районе: часть в саду Дзержинского, часть в квартире у осуждённого. Как следует из материалов уголовного дела, осуждённый знакомился на улице с мальчиками в возрасте от 12-13 лет из неблагополучных семей, из детских домов или социальных центров и совершал над ними сексуальное насилие. Для некоторых подростков он при этом покупал алкоголь, с некоторыми делал порнографические фото, которые потом хранил на даче у своего сожителя. Всего потерпевшими по уголовному делу стали семь подростков.
Совративший их мужчина, также в прошлом воспитанник детского дома, оказался на скамье подсудимых по обвинению в 15 эпизодах преступлений по ч. 3 и п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера). Также ему вменяли по одному эпизоду по ст. 135 УК РФ (развратные действия), ст. 242.2 УК РФ (использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов) и ст. 151 УК РФ (вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий).
«Вину он фактически признал, но по некоторым эпизодам он оспаривал квалифицирующие признаки, то есть он не знает в принципе, что такое беспомощное состояние, считает, что дети могли понимать, что они делают, на что они идут И оспаривал то, что по некоторым эпизодам он угрожал, то есть замахивался, [обещал], что кому-то расскажет, если они не будут делать то, что он им говорит», — сообщила гособвинитель Олёна Носок.
В пятницу, 23 марта, Дзержинский районный суд Новосибирска вынес мужчине обвинительный приговор. В законную силу он пока не вступил — в течение десяти дней стороны могут подать апелляционные жалобы и обжаловать приговор в Новосибирском областном суде. В 2014 году за похожие преступления Новосибирский областной суд вынес приговор 53-летнему Сергею Кропочкину: он получил 14 лет колонии строгого режима из-за того, что заманивал школьниц в свою порностудию, насиловал их и снимал на фото и видео.
ngs.ru: последние новости
Новосибирцев стали реже убивать и чаще насиловать Покусавший полицейского новосибирец получил условный срок Новосибирцы вышли на пикет против домогательств депутата Слуцкого
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Двойной агент Скрипаль обратился к Путину378
«Очень серьёзный шаг»: Трампу рекомендуют наказать РФ89
Королевы красоты поругались из-за секс-услуг чиновникам58
Экономическое чудо России: как перехватить пятерочку68
Россиянам сообщили об изменениях в ЖКХ128
Видео
01:00
Двойной агент Скрипаль обратился к Путину
Происшествия
00:56
«What is going on»: Басков против Оззи Осборна
Шоу-бизнес Другое
06:11
Названы сроки реализации новой программы Путина
Политика
04:27
Надежды нет. Почему Савченко стала врагом Украины
Украина В мире
01:07
Новый советник Трампа готов развязать большую войну
США Статьи
02:06
Песков высказался о письме Скрипаля Путину
Политика В мире
01:38
«Очень серьёзный шаг»: Трампу рекомендуют наказать РФ
США В мире
03:45
Здоровье Пугачевой резко ухудшилось
Шоу-бизнес
02:24
20 стран ЕС готовы выслать российских дипломатов
В мире США
08:27
Все супероружие РФ показали в одном видео
Оружие Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение