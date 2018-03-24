Бывший детдомовец получил 15 лет строгого режима за насилие над школьниками

Новосибирске завершился суд над 40-летним жителем Дзержинского района, который надругался над семью подростками.

«По совокупности всех преступлений суд его признал виновным, назначил 15 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима », — рассказала корреспонденту НГС помощник прокурора Дзержинского района Новосибирска Олёна Носок. Преступления происходили летом 2015 года в Дзержинском районе: часть в саду Дзержинского, часть в квартире у осуждённого. Как следует из материалов уголовного дела, осуждённый знакомился на улице с мальчиками в возрасте от 12-13 лет из неблагополучных семей, из детских домов или социальных центров и совершал над ними сексуальное насилие. Для некоторых подростков он при этом покупал алкоголь, с некоторыми делал порнографические фото, которые потом хранил на даче у своего сожителя. Всего потерпевшими по уголовному делу стали семь подростков.

Совративший их мужчина, также в прошлом воспитанник детского дома, оказался на скамье подсудимых по обвинению в 15 эпизодах преступлений по ч. 3 и п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера). Также ему вменяли по одному эпизоду по ст. 135 УК РФ (развратные действия), ст. 242.2 УК РФ (использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов) и ст. 151 УК РФ (вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий).

«Вину он фактически признал, но по некоторым эпизодам он оспаривал квалифицирующие признаки, то есть он не знает в принципе, что такое беспомощное состояние, считает, что дети могли понимать, что они делают, на что они идут И оспаривал то, что по некоторым эпизодам он угрожал, то есть замахивался, [обещал], что кому-то расскажет, если они не будут делать то, что он им говорит», — сообщила гособвинитель Олёна Носок.

В пятницу, 23 марта, Дзержинский районный суд Новосибирска вынес мужчине обвинительный приговор. В законную силу он пока не вступил — в течение десяти дней стороны могут подать апелляционные жалобы и обжаловать приговор в Новосибирском областном суде. В 2014 году за похожие преступления Новосибирский областной суд вынес приговор 53-летнему Сергею Кропочкину: он получил 14 лет колонии строгого режима из-за того, что заманивал школьниц в свою порностудию, насиловал их и снимал на фото и видео.