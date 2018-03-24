В Вологодской области полицейские вывели из горящего дома двоих детей

«Сотрудники МО МВД России «Харовский» Роман Перфилов, Павел Смирнов , Виктор Шимко и Сергей Крючков услышали крики о помощи, которые доносились из деревянного дома, расположенного на улице Колхозной. Прибежав к дому, сотрудники полиции увидели мальчика и девочку, находившихся в окне второго этажа. Густые клубы дыма вырывались из чердачного помещения. Взломав подручными средствами навесной замок на входной двери, полицейские быстро поднялись на второй этаж, где в одной из комнат обнаружили открытый огонь и сильное задымление. Из помещения сотрудники полиции вывели на улицу 11-летнего мальчика и 14-летнюю девочку», — рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Один из полицейских отвел несовершеннолетних в здание отдела полиции, где они дожидались родителей. Остальные сотрудники приняли необходимые меры к тушению пламени до приезда пожарных.