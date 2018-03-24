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В Омске сотрудники офиса задержали вора, рывшегося в сумке сотрудницы
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В Омске сотрудники офиса задержали вора, рывшегося в сумке сотрудницы 

АиФ-Омск 51 минуту назад
Фото: АиФ-Омск
Как сообщили в полиции, на территории коммерческой организации по улице Кошевого в городе Омске задержан грабитель.
Женщина, позвонившая в полицию, рассказала, что в своём рабочем кабинете обнаружила постороннего, что-то искавшего в её сумке. Женщина стала звать на помощь и пыталась задержать вора, но он вырвался. Однако на улице его остановили сотрудники охраны и вызвали полицейских.
Как установило следствие, задержан ранее неоднократно судимый 42-летний омич. В офис она пришёл именно с целью ограбления. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 161 УК РФ «Грабёж, совершенных с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.
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