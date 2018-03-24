Суд вынес приговор мужчине, который дважды за день обокрал жительницу Самары 

Женщина сначала лишилась сумки, оставленной в припаркованном авто, а затем обнаружила, что из ее квартиры пропало имущество. Вор открыл входную дверь найденными в похищенной сумке ключами.
В ноябре прошлого года мужчина с неизвестным сообщником проникли в чужой автомобиль, припаркованный возле «МТЛ Арены». Из машины злоумышленники взяли женскую сумку. Ценного имущества в ней преступники не обнаружили, однако их внимание привлекли ключи от квартиры и платежки, на которых был указан адрес жилплощади. Не теряя времени, мужчины отправились к одному из домов на улице 6-я просека. Открыв входную дверь ключами, злоумышленники украли из квартиры имущество на общую сумму 44 тысячи рублей, сообщает прокуратура Самарской области. Следствие установило личность одного из предполагаемых преступников. Суд признал 45-летнего мужчину виновным в тайном хищении имущества, принадлежащего другому лицу, с причинением значительного ущерба потерпевшей, с незаконным проникновением в жилище. Действия виновного квалифицированы как совершенные группой лиц по предварительному сговору. В качестве наказания преступнику предстоит провести три с половиной года в колонии строгого режима.