Суд вынес приговор мужчине, который дважды за день обокрал жительницу Самары

Женщина сначала лишилась сумки, оставленной в припаркованном авто, а затем обнаружила, что из ее квартиры пропало имущество. Вор открыл входную дверь найденными в похищенной сумке ключами.