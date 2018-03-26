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В Оренбуржье возбудили уголовное дело из-за схода снега с крыши на прохожего
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В Оренбуржье возбудили уголовное дело из-за схода снега с крыши на прохожего 

ТАСС 47 минут назад
Фото: ProOren
ОРЕНБУРГ, 26 марта. /ТАСС/. Уголовное дело возбудили в Оренбургской области после схода снега на прохожего с крыши здания, сообщили в понедельник в региональном Следственном управлении СК РФ.
На 52-летнего жителя села Михайловка Бугурусланского района сошел снег с крыши здания. Пострадавшего доставили в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой и ушибом головного мозга.
"Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей». Проводятся допросы должностных лиц и сотрудников обслуживающей организации ООО «Дом-Сервис», — уточнили в ведомстве.
Устанавливаются конкретные лица, ответственные за своевременную очистку крыши дома от снега и наледи, а также за установку необходимых ограждений для безопасного прохода граждан.
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