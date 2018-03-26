В Оренбуржье возбудили уголовное дело из-за схода снега с крыши на прохожего

На 52-летнего жителя села Михайловка Бугурусланского района сошел снег с крыши здания. Пострадавшего доставили в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой и ушибом головного мозга.

"Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей». Проводятся допросы должностных лиц и сотрудников обслуживающей организации ООО «Дом-Сервис», — уточнили в ведомстве.

Устанавливаются конкретные лица, ответственные за своевременную очистку крыши дома от снега и наледи, а также за установку необходимых ограждений для безопасного прохода граждан.