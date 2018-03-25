В Кировской области в суд переданы материала дела против водителя, сбившего ребёнка

Кировской области в суд переданы материалы уголовного дела против водителя, сбившего ребёнка и скрывшегося с места ДТП, сообщает progorod43.ru со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры . Авария произошла в августе 2017 года в Котельниче . На улице Советской 39-летний мужчина за рулём автомобиля ВАЗ сбил школьницу, которая шла по «зебре». Он уехал, но вскоре его задержали.

Ребёнок получил серьёзные травмы. В отношении водителя завели дело по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека». Ему грозит до двух лет лишения свободы.