В Кировской области в суд переданы материала дела против водителя, сбившего ребёнка 

В Кировской области в суд переданы материалы уголовного дела против водителя, сбившего ребёнка и скрывшегося с места ДТП, сообщает progorod43.ru со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры. Авария произошла в августе 2017 года в Котельниче. На улице Советской 39-летний мужчина за рулём автомобиля ВАЗ сбил школьницу, которая шла по «зебре». Он уехал, но вскоре его задержали.
Ребёнок получил серьёзные травмы. В отношении водителя завели дело по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека». Ему грозит до двух лет лишения свободы.
Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинске в ДТП с участием двух автомобилей погибли четыре человека.