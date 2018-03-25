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В Кировской области в суд переданы материала дела против водителя, сбившего ребёнка
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В Кировской области в суд переданы материала дела против водителя, сбившего ребёнка 

RT на русском 38 минут назад
Фото: v1.ru
В Кировской области в суд переданы материалы уголовного дела против водителя, сбившего ребёнка и скрывшегося с места ДТП, сообщает progorod43.ru со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры. Авария произошла в августе 2017 года в Котельниче. На улице Советской 39-летний мужчина за рулём автомобиля ВАЗ сбил школьницу, которая шла по «зебре». Он уехал, но вскоре его задержали.
Ребёнок получил серьёзные травмы. В отношении водителя завели дело по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека». Ему грозит до двух лет лишения свободы.
Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинске в ДТП с участием двух автомобилей погибли четыре человека.
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