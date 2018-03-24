Пятигорчанин схватил полицейского за куртку и обложил его бранью

Сотрудники полиции потребовали прекратить противоправные действия, однако мужчина схватил полицейского за одежду и продолжил грубо выражаться в адрес автоинспекторов.

Затем нарушитель попытался скрыться от полицейских, однако удалось поймать.

Правонарушителя доставили в отдел полиции

А отношении дебошира стражи порядка составили административный протокол по статье «Мелкое хулиганство, сопряженное с неповиновением законному требованию представителя власти».