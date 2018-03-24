Пятигорчанин схватил полицейского за куртку и обложил его бранью 

Сотрудники ГИБДД Пятигорска обратили внимание на гражданина, который громко выражался нецензурной бранью на одной из улиц курорта, не реагируя на замечание прохожих, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе ГУ МВД России по Ставропольскому краю.
Сотрудники полиции потребовали прекратить противоправные действия, однако мужчина схватил полицейского за одежду и продолжил грубо выражаться в адрес автоинспекторов.
Затем нарушитель попытался скрыться от полицейских, однако удалось поймать.
Правонарушителя доставили в отдел полиции
А отношении дебошира стражи порядка составили административный протокол по статье «Мелкое хулиганство, сопряженное с неповиновением законному требованию представителя власти».