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Пятигорчанин схватил полицейского за куртку и обложил его бранью
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Пятигорчанин схватил полицейского за куртку и обложил его бранью 

АиФ Ставрополье 1 час назад
Фото: АиФ Ставрополье
Сотрудники ГИБДД Пятигорска обратили внимание на гражданина, который громко выражался нецензурной бранью на одной из улиц курорта, не реагируя на замечание прохожих, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе ГУ МВД России по Ставропольскому краю.
Сотрудники полиции потребовали прекратить противоправные действия, однако мужчина схватил полицейского за одежду и продолжил грубо выражаться в адрес автоинспекторов.
Затем нарушитель попытался скрыться от полицейских, однако удалось поймать.
Правонарушителя доставили в отдел полиции
А отношении дебошира стражи порядка составили административный протокол по статье «Мелкое хулиганство, сопряженное с неповиновением законному требованию представителя власти».
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