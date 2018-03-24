Женщина подозревается в убийстве своей родственницы.

Происшествие произошло в Кемии. Одна из местных жителей проходит подозреваемой в уголовном деле по ст.109 ч. 1 УК РФ.

11.03.2018, как считает следствие, местная жительница, с утра затопила печь для обогрева дома, после этого не проверив есть ли остатки углей в печи, заложила туда стопку дров, для х высушки, во время просушки женщина не открыла дымоход. Женщина после этого пошла по своим делам. В доме осталась ее пожилая родственница которая не имеет возможности самостоятельно передвигаться. После того, как подозреваемая вернулась домой, обнаружила дома клубы дыма и свою родственницу, которая просто угорела.

На данный момент по факту происшествия ведется проверка.