Ещё
Женщина подозревается в убийстве своей родственницы.
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Женщина подозревается в убийстве своей родственницы. 

Карельские вести 42 минуты назад
Происшествие произошло в Кемии. Одна из местных жителей проходит подозреваемой в уголовном деле по ст.109 ч. 1 УК РФ.
11.03.2018, как считает следствие, местная жительница, с утра затопила печь для обогрева дома, после этого не проверив есть ли остатки углей в печи, заложила туда стопку дров, для х высушки, во время просушки женщина не открыла дымоход. Женщина после этого пошла по своим делам. В доме осталась ее пожилая родственница которая не имеет возможности самостоятельно передвигаться. После того, как подозреваемая вернулась домой, обнаружила дома клубы дыма и свою родственницу, которая просто угорела.
На данный момент по факту происшествия ведется проверка.
Карельские вести: последние новости
Убил родственника молотком. Украл выручку из магазина Петрозаводска 21 000 рублей цена знакомства.
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Двойной агент Скрипаль обратился к Путину98
Россиянам сообщили об изменениях в ЖКХ63
Эпичный взрыв телебашни в Екатеринбурге сняли на видео26
Королевы красоты поругались из-за секс-услуг чиновникам41
Здоровье Пугачевой резко ухудшилось77
Видео
01:07
Новый советник Трампа готов развязать большую войну
США Статьи
08:27
Все супероружие РФ показали в одном видео
Оружие Армия
00:25
Новый лазер США высмеяли в Сети
США Армия
01:54
Крымская война: почему Россия её проиграла
Истории Статьи
00:53
Дана Борисова встретилась с дочерью в суде
Шоу-бизнес Другое
01:20
«У нас нет никакой защиты»
Оружие Статьи
00:59
Блокада Крымского моста: озвучен план действий
Украина Статьи
00:54
В штабе Собчак довольны ее результатом на выборах
Политика Выборы 2018
00:25
Посещаемость музеев Москвы возросла в 1,5 раза
Новости Москвы
04:27
Порошенко идёт ва-банк
Украина Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение