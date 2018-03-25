Угнанную у москвички иномарку продали в официальном автосалоне

Удивительный случай произошёл в одном из автосалонов российской столицы . Здесь официально был продан ранее угнанный автомобиль.

Как передаёт телеканал «360» со ссылкой на свой источник в правоохранительных органах , полиция возбудила уголовное дело по факту угона Mercedes у безработной москвички.

Со слов заявительницы, 26 июня 2017 года неизвестные избили её супруга и угнали автомобиль Mercedes, который принадлежит ей.

26 февраля этого года машину обнаружили на 65-м км МКАД. За рулём сидела молодая девушка, которая рассказала полицейским, что автомобиль она приобрела законно в дилерском центре Mercedes, расположенном в Москве. При этом новая владелица иномарки предоставила правоохранителям все документы на авто.

В данный момент устанавливаются обстоятельства этого необычного происшествия.

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