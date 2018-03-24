Mercedes стоимостью 6 млн руб. украли у безработного на юго-западе столицы

В столичном районе Обручевский похитили иномарку стоимостью около 6 млн руб. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе Главного управления МВД РФ по городу.

В полицию обратился 29-летний неработающий мужчина и заявил о краже автомашины по адресу: Ленинский проспект, д 111. «Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что по указанному адресу неизвестный совершил кражу автомобиля марки Mercedes G500, и скрылся. Материальный ущерб составил 6 млн руб.», — говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело п ст. «Кража».