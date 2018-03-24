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В Самаре задержан любитель отбирать сотовые телефоны у девочек
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В Самаре задержан любитель отбирать сотовые телефоны у девочек 

ТРК Губерния 1 час назад
Парень просто отнимал сотовые телефоны у малолетних жительниц Самары. Известно как минимум о двух подобных случаях.
Как писала ТРК «ГУБЕРНИЯ» ранее, в областном центре в одном из домов на проспекте Кирова 18-летний парень отобрал у своей 14-летней знакомой сотовый телефон и скрылся. По данным следствия, молодой человек может быть причастен к аналогичному преступлению. Ещё одной его жертвой стала 12-летняя девочка. По информации ГУ МВД России по Самарской области, ограбление произошло в районе Зубчаниновского шоссе. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Сотрудники полиции напоминают о том, что жителям мегаполисов, особенно детям, необходимо избегать пустынных мест, а телефоны хранить во внутреннем кармане или в сумке.
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