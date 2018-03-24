На курского уклониста от службы завели уголовное дело

Как выяснило следствие, 24-летний призывник с 2012 года уклоняется от службы в армии. Сначала ему дали отсрочку для получения средне-профессионального образования. А по окончании обучения, в 2016 году, призывник долгое время не приходил в военкомат — до апреля 2017 года, после чего не прошел до конца медкомиссию.

Его привлекли к административной ответственности и вынесли предупреждение об уголовной ответственности. Несмотря на это молодой человек так и не пришел в военкомат. СК возбудил уголовное дело по статье: «Уклонение от призыва на военную службу».