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На курского уклониста от службы завели уголовное дело
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"ЦРУ готовило переворот в России"

На курского уклониста от службы завели уголовное дело 

АиФ 57 минут назад
Фото: АиФ
В Курске завели уголовное дело на уклониста от военной службы, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.
Как выяснило следствие, 24-летний призывник с 2012 года уклоняется от службы в армии. Сначала ему дали отсрочку для получения средне-профессионального образования. А по окончании обучения, в 2016 году, призывник долгое время не приходил в военкомат — до апреля 2017 года, после чего не прошел до конца медкомиссию.
Его привлекли к административной ответственности и вынесли предупреждение об уголовной ответственности. Несмотря на это молодой человек так и не пришел в военкомат. СК возбудил уголовное дело по статье: «Уклонение от призыва на военную службу».
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