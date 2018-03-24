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Злоумышленники. В Ульяновске двое пытались похитить рельсы на металлолом
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Злоумышленники. В Ульяновске двое пытались похитить рельсы на металлолом 

АиФ — Ульяновск 1 час назад
Фото: АиФ – Ульяновск
Срезать железнодорожные рельсы на подъездных путях одного из местных предприятий и сдать их в металлолом попытались два жителя Ульяновской области.
Сообщение о подозрительных автомобилях на территории одной из организаций поступило патрульным Росгвардии, находившимся в районе улицы Мостостроителей.
Оперативно прибыв на место, росгвардейцы обнаружили двух мужчин, пытавшихся срезать рельсы с железнодорожных путей. Гвардейцы пресекли преступление и вызвали следственно-оперативную группу УМВД.
Задержанные пояснили, что похищенные рельсы рассчитывали сдать в металлолом. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, устанавливается причастность задержанных к совершению аналогичных преступлений.
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