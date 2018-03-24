На Камчатке прокуратура начала проверку по факту гибели двух детей при пожаре

Камчатском крае прокуратура организовала проверку органов профилактики и опеки, а также подразделения городской полиции по работе с несовершеннолетними после гибели двух детей при пожаре в Петропавловске-Камчатском . Сообщается, что семья ранее попадала в поле зрения правоохранительных органов и социальных служб как неблагополучная. По уточнённым данным, в результате пожара погибли пять человек, в том числе две девочки девяти и трёх лет, их 31-летняя мать, её 37-летний сожитель, а также 34-летний мужчина.

«В целях установления причин и условий, приведших к трагедии с детьми, в ходе проверки будет дана оценка работы органов опеки и попечительства, подразделения полиции по делам несовершеннолетних, городской комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав», — отмечается в сообщении.

Как отмечается, по факту гибели людей следователи возбудили уголовное дело.