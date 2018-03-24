Ещё
В суд поступило дело банды хакеров, помогавших бизнесменам ХМАО уклоняться от налогов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В суд поступило дело банды хакеров, помогавших бизнесменам ХМАО уклоняться от налогов 

RT на русском 1 час назад
В Нефтеюганский районный суд поступило уголовное дело банды хакеров, помогавших бизнесменам уходить от налогов, сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Ханты-Мансийского автономного округа. Общий ущерб оценивается более чем в 120 млн рублей.
Установлено, что банда в составе четырёх человек действовала с 2012 по 2016 годы. Один из участников — экс-сотрудник налоговой службы.
За вознаграждение группировка вносила информацию об уплате налогов различными компаниями в базу налоговой инспекции. В действительно средства оставались у недобросовестных бизнесменов.
В результате в бюджет не поступили суммы более чем на 120 млн рублей. Кроме того, один из обвиняемых незаконно полученные деньги направил на погашение кредитных обязательств в размере, превышающем 9 млн рублей.
К началу судебного разбирательства подсудимые погасили большую часть ущерба (70 млн рублей). Участники банды обвиняются по четырём статьям УК, связанным с мошенничеством.
Ранее «Юга.ру» сообщали, что в Сочи возбудили дело о мошенничестве в особо крупном размере.
RT на русском: последние новости
В Адыгее завели дело против директора оптовой базы за уклонение от уплаты налогов на 69 млн рублей В Киргизии во время совместной с Россией спецоперации задержали около 140 преступников Бастрыкин передал в центральный аппарат СК дело об убийстве учредителя газеты «Черновик» в Дагестане
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
20 стран ЕС готовы выслать российских дипломатов95
Королевы красоты поругались из-за секс-услуг чиновникам17
Госдеп пригрозил РФ за отравление Скрипаля170
Меркель выступила с заявлением о скандале вокруг РФ725
Здоровье Пугачевой резко ухудшилось7
Видео
01:07
Новый советник Трампа готов развязать большую войну
США Статьи
08:27
Все супероружие РФ показали в одном видео
Оружие Армия
00:25
Новый лазер США высмеяли в Сети
США Армия
01:54
Крымская война: почему Россия её проиграла
Истории Статьи
00:53
Дана Борисова встретилась с дочерью в суде
Шоу-бизнес Другое
01:20
«У нас нет никакой защиты»
Оружие Статьи
00:59
Блокада Крымского моста: озвучен план действий
Украина Статьи
00:54
В штабе Собчак довольны ее результатом на выборах
Политика Выборы 2018
00:25
Посещаемость музеев Москвы возросла в 1,5 раза
Новости Москвы
04:27
Порошенко идёт ва-банк
Украина Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение