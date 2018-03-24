В суд поступило дело банды хакеров, помогавших бизнесменам ХМАО уклоняться от налогов

В Нефтеюганский районный суд поступило уголовное дело банды хакеров, помогавших бизнесменам уходить от налогов, сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Ханты-Мансийского автономного округа . Общий ущерб оценивается более чем в 120 млн рублей.

Установлено, что банда в составе четырёх человек действовала с 2012 по 2016 годы. Один из участников — экс-сотрудник налоговой службы

За вознаграждение группировка вносила информацию об уплате налогов различными компаниями в базу налоговой инспекции. В действительно средства оставались у недобросовестных бизнесменов.

В результате в бюджет не поступили суммы более чем на 120 млн рублей. Кроме того, один из обвиняемых незаконно полученные деньги направил на погашение кредитных обязательств в размере, превышающем 9 млн рублей.

К началу судебного разбирательства подсудимые погасили большую часть ущерба (70 млн рублей). Участники банды обвиняются по четырём статьям УК, связанным с мошенничеством.