В США россиянина приговорили к 18 месяцам тюрьмы

Российский гражданин приговорен в США к 18 месяцам тюрьмы за попытку незаконно провезти в багаже детали огнестрельного оружия и боеприпасы, сообщила американская иммиграционная и таможенная полиция в пятницу.

Как сообщает полиция, 44-летний Константин Чеховской из Санкт-Петербурга был арестован в международном аэропорту Чикаго 26 апреля 2017 года при попытке вылететь в Стокгольм . В 11 багажных местах россиянина, по данным иммиграционной службы, таможня обнаружила детали к огнестрельному оружию, боеприпасы, в том числе обоймы, пули, курки, оптические прицелы, многие из которых совместимы с автоматическими винтовками AK-47 (Калашников) и M4.

По данным обвинения, задержанный не имел разрешения, необходимого для экспорта оружия.

В прошлом году Чеховской признал в суде Чикаго вину в намеренной попытке незаконно вывезти детали оружия. Решением судьи он приговорен к 18 месяцам тюрьмы и штрафу в размере 100 тысяч долларов.