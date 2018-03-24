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В США россиянина приговорили к 18 месяцам тюрьмы
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В США россиянина приговорили к 18 месяцам тюрьмы 

РИА Новости 1 час назад
Фото: © AFP 2018 / POOL/ Mark Wilson
Российский гражданин приговорен в США к 18 месяцам тюрьмы за попытку незаконно провезти в багаже детали огнестрельного оружия и боеприпасы, сообщила американская иммиграционная и таможенная полиция в пятницу.
Как сообщает полиция, 44-летний Константин Чеховской из Санкт-Петербурга был арестован в международном аэропорту Чикаго 26 апреля 2017 года при попытке вылететь в Стокгольм. В 11 багажных местах россиянина, по данным иммиграционной службы, таможня обнаружила детали к огнестрельному оружию, боеприпасы, в том числе обоймы, пули, курки, оптические прицелы, многие из которых совместимы с автоматическими винтовками AK-47 (Калашников) и M4.
По данным обвинения, задержанный не имел разрешения, необходимого для экспорта оружия.
В прошлом году Чеховской признал в суде Чикаго вину в намеренной попытке незаконно вывезти детали оружия. Решением судьи он приговорен к 18 месяцам тюрьмы и штрафу в размере 100 тысяч долларов.
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