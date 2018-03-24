Полицейские ищут пострадавших в угонах и вымогательствах автомобилей

Полиция Екатеринбурга ищет пострадавших, у которых эти двое вымогателей отняли или угнали машину.

В августе 2017 один екатеринбуржский бизнесмен заявил в полицию, что двое мужчин отобрали у него машину стоимостью около 600 тысяч рублей и угрожали расправиться с ним и его родными.

Это произошло в одном из ТЦ города. В разгар деловой встречи к бизнесмену подсели незнакомцы крепкого телосложения и начали угрожать. По словам пострадавшего, они потребовали вернуть долг, и пообещали расправиться с ним и его родными. В итоге мужчины забрали у бизнесмена ключи от его автомобиля и уехали на нем.

А 28 января 2018 еще один мужчина лишился своего авто. На этот раз двое мужчин встретились с потерпевшим под предлогом покупки его автомобиля. Один из «покупателей» попросил пустить его за руль. И, в итоге, они выгнали хозяина из машины, закрыли двери и уехали.

— В ходе оперативной разработки удалось установить и задержать двух граждан, — сообщили в УМВД России по Екатеринбургу, — 1985 и 1994 годов рождения, подозреваемых в причастности к указанным преступлениям. Оба предполагаемых злоумышленника ранее не судимы.

Полицейские считают, что подозреваемые приезжали в Россию , только чтобы совершать преступления.

— Данные лица прибывали в Екатеринбург только на время совершения противоправных действий, — считают оперативники. — Один зарегистрирован на территории другого региона, второй вовсе не имеет регистрации в России. В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по признакам состава преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 163 и частью 2 статьи 161 УК Российской Федерации (Вымогательство и грабеж). В настоящее время оба гражданина помещены под стражу.

Сотрудники полиции просят свидетелей и пострадавших граждан сообщать в органы внутренних дел. Контактные телефоны: +7 (343) 294 13 53 (Уголовный розыск), +7 (343) 294 14 94 (Дежурная часть).