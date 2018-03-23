На Урале главного инженера муниципального предприятия задержали за взятку 

Главного инженера муниципального предприятия «Челябинские коммунальные тепловые сети» Юрия Карпусенко задержали за взятку, сообщает URA.RU. По информации следствия, в 2017 году Карпусенко получил от коммерческой фирмы сумму в размере 460 тыс. рублей. За эти деньги он обещал «беспрепятственное» принятие работ по заключённым контрактам на подключение к коммунальным сетям.
Как заявили в СК России по Челябинской области, в ходе обысков у главного инженера изъято 30 млн рублей, в том числе в иностранной валюте. Ему предъявили обвинение по статье «Получение взятки». В суд направлено ходатайство о заключении под стражу.
Ранее progorod43.ru сообщало, что начальника отдела нескольких районов кировского Росреестра задержали при получении взятки.