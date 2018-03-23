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На Урале главного инженера муниципального предприятия задержали за взятку
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На Урале главного инженера муниципального предприятия задержали за взятку 

RT на русском 37 минут назад
Главного инженера муниципального предприятия «Челябинские коммунальные тепловые сети» Юрия Карпусенко задержали за взятку, сообщает URA.RU. По информации следствия, в 2017 году Карпусенко получил от коммерческой фирмы сумму в размере 460 тыс. рублей. За эти деньги он обещал «беспрепятственное» принятие работ по заключённым контрактам на подключение к коммунальным сетям.
Как заявили в СК России по Челябинской области, в ходе обысков у главного инженера изъято 30 млн рублей, в том числе в иностранной валюте. Ему предъявили обвинение по статье «Получение взятки». В суд направлено ходатайство о заключении под стражу.
Ранее progorod43.ru сообщало, что начальника отдела нескольких районов кировского Росреестра задержали при получении взятки.
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