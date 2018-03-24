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После ДТП с автобусом под Псковом возбудили уголовное дело
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После ДТП с автобусом под Псковом возбудили уголовное дело 

РИА Новости 38 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Уголовное дело возбуждено после ДТП с автобусом под Псковом, в котором пострадали 20 человек, в том числе несовершеннолетние, сообщается на сайте СК РФ.
Утром в пятницу автобус из Белоруссии попал в ДТП с легковым автомобилем у населенного пункта Лудони на федеральной трассе К-23 «Псков». Пострадали более 20 человек. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить дело.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности», в связи с ДТП с автобусом в Стругокрасненском районе", — говорится в сообщении.
По данным следствия, 23 марта на 222-м км автодороги Санкт-Петербург — Невель в Стругокрасненском районе Псковской области произошло столкновение легкового автомобиля с пассажирским автобусом, следовавшим по маршруту Минск — Санкт-Петербург. Предварительно, в результате ДТП пострадали более 20 человек, в том числе 10 детей.
Установлено, что пассажиры автобуса — дети в сопровождении взрослых, они ехали в Санкт-Петербург для участия в соревнованиях по танцам. Все пострадавшие являются гражданами Белоруссии.
"В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на выяснение обстоятельств аварии и установление всех причин, которые предшествовали транспортному происшествию", — говорится в сообщении СК.
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