Бастрыкин поручил возбудить дело после ДТП с автобусом под Псковом

Утром в пятницу автобус из Белоруссии попал в ДТП с легковым автомобилем у населенного пункта Лудони на федеральной трассе К-23 «Псков». Пострадали более 20 человек.

"Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СК России по Псковской области возбудить уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей (ст. 238 УК РФ), в связи с ДТП с автобусом в Псковской области", — сказала Петренко.