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Верховный суд Испании выдал ордер на арест Пучдемона
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Верховный суд Испании выдал ордер на арест Пучдемона 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
РИА НОВОСТИ. ВЕРХОВНЫЙ СУД ИСПАНИИ ВЫДАЛ ОРДЕР НА АРЕСТ ПУЧДЕМОНА И РЯДА ДРУГИХ ПОЛИТИКОВ, НАХОДЯЩИХСЯ ЗА ПРЕДЕЛАМИ ИСПАНИИ — СМИ
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