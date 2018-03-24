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Житель многоэтажки на Лесобазе, угрожавший ребёнку с ножом, пойдёт под суд за попытку убийства
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Житель многоэтажки на Лесобазе, угрожавший ребёнку с ножом, пойдёт под суд за попытку убийства 

72.ru 1 час назад
Фото: 72.ru
Тюменцу, который накануне ломился в одну из квартир на Западносибирской с ножом, грозит арест на срок до шести месяцев. Меру наказания определит суд: в отношении дебошира возбуждено уголовное дело по статье «Угроза убийством». — Как выяснилось, мужчина в состоянии алкогольного опьянения решил, что живущие этажом выше дети играют слишком шумно. Взяв нож, он подошёл к соседской двери, начал стучаться, предъявлять претензии, угрожал. В полицию обратился хозяин квартиры, куда пытался попасть дебошир, — рассказала 72.ru пресс-секретарь городского УМВД Мария Новопашина. Прибывший на место наряд патрульно-постовой службы задержал неадекватно ведущего себя мужчину. Полицейским он признался, что и сам не понимает, откуда у него в руках взялся нож. Ранее таких прецедентов не было, к уголовной ответственности тюменец ранее не привлекался.
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