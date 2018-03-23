Санитар убил пожилого пациента передозировкой морфина 

Скандальные истории с участием медиков-убийц не перестают будоражить общественность. Полиция Дармштадта (Германия) задержала 44-летнего работника по уходу за пожилыми, который убил 63-летнего тяжелобольного постояльца дома престарелых повышенной дозой морфина. Старший прокурор Дармштадта Роберт Хартман заявил о том, что действия санитара были абсолютно сознательными — сообщает МедикФорум. Остается загадкой, однако, сам мотив убийства. Обвиняемый в преступлении в настоящее время содержится в следственном изоляторе. В это время следователи проверяют возможную причастность подозреваемого к убийствам других пациентов. О совершении преступления стало известно благодаря информации от коллеги обвиняемого. Если судить по другим аналогичным делам, судебный процесс над санитаром обещает быть длительным.