Дело о контрабанде в Челябинск восьми килограммов героина передали в суд

Уголовное дело группы наркоторговцев, которые привезли в Челябинск более 8,6 килограмма героина с помощью арендованной «Газели» и пытались его продать, передали в Челябинский облсуд. Двух жителей Кыргызстана и их напарника из Екатеринбурга обвиняют в контрабанде наркотиков (пункт «б» части 4 ст.229.1 УК) и покушении на их незаконный сбыт в особо крупном размере (часть 3 статьи 30, часть 5 статьи 228.1 УК). Об этом 74.ru сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

— По версии следствия соучастники договорились о незаконном сбыте героина в Челябинской области и распределили между собой роли, — рассказала Наталья Мамаева . — Один из них должен был купить наркотическое средство, организовать его транспортировку в Россию и дальнейшую доставку в регион. После этого соучастники должны были помочь ему продать товар.

В июне прошлого года один из фигурантов дела купил партию героина массой более 8,6 килограмма. На арендованной машине с водителем, который не был в курсе его планов, контрабандист привёз наркотики из Казахстана в Челябинск. Наркоторговцев задержали сотрудники УФСБ и погрануправления Челябинской области . Товар изъяли из незаконного оборота.

Эта партия героина — крупнейшая в 2017 году из тех, что изъяли силовики в Челябинской области. Задержанным грозит до 20 лет лишения свободы.

ФСБ изъяла 8,5 кг героина

Незадолго до этого в Челябинске осудили ещё одного киргиза, который привёз на Урал 16 килограммов героина, спрятав его в одеялах. Челябинский областной суд приговорил его к 17 годам колонии строгого режима и штрафу в четверть миллиона рублей.