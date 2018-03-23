Ещё
В Киеве арестовали Савченко
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Киеве арестовали Савченко 

РИА Новости 36 минут назад
Фото: РИА Новости
РИА НОВОСТИ. СУД В КИЕВЕ АРЕСТОВАЛ НАДЕЖДУ САВЧЕНКО НА ДВА МЕСЯЦА ПО ОБВИНЕНИЮ В ПОДГОТОВКЕ ТЕРАКТА В РАДЕ, ПЕРЕДАЕТ КОРРЕСПОНДЕНТ РИА НОВОСТИ
РИА Новости: последние новости
Главный юрист СПбГАУ получил четыре года за попытку мошенничества Мособлсуд отправил в колонию на срок до 18 лет "черных риелторов" В Стамбуле задержали 14 человек по подозрению в связях с ИГ*, сообщили СМИ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Меркель выступила с заявлением о скандале вокруг РФ511
Набиуллина взялась за пенсии139
Россияне устроили набег на «Магнит»97
Суд определил судьбу Савченко77
Обращение Путина к нации, теракт во Франции и другие события дня34
Видео
01:07
Новый советник Трампа готов развязать большую войну
США Статьи
08:27
Все супероружие РФ показали в одном видео
Оружие Армия
00:25
Новый лазер США высмеяли в Сети
США Армия
01:54
Крымская война: почему Россия её проиграла
Истории Статьи
00:53
Дана Борисова встретилась с дочерью в суде
Шоу-бизнес Другое
01:20
«У нас нет никакой защиты»
Оружие Статьи
00:59
Блокада Крымского моста: озвучен план действий
Украина Статьи
00:54
В штабе Собчак довольны ее результатом на выборах
Политика Выборы 2018
00:25
Посещаемость музеев Москвы возросла в 1,5 раза
Новости Москвы
04:27
Порошенко идёт ва-банк
Украина Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение