В Киеве арестовали Савченко

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Главный юрист СПбГАУ получил четыре года за попытку мошенничества

Мособлсуд отправил в колонию на срок до 18 лет "черных риелторов"

В Стамбуле задержали 14 человек по подозрению в связях с ИГ*, сообщили СМИ