Лондонского террориста приговорили к пожизненному сроку за взрыв в метро

Лондонский суд приговорил к пожизненному заключению 18-летнего террориста, который устроил взрыв в метро. Атака произошла в сентябре прошлого года. Тогда пострадал 51 человек.