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Лондонского террориста приговорили к пожизненному сроку за взрыв в метро
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Лондонского террориста приговорили к пожизненному сроку за взрыв в метро 

Мир24 41 минуту назад
Лондонский суд приговорил к пожизненному заключению 18-летнего террориста, который устроил взрыв в метро. Атака произошла в сентябре прошлого года. Тогда пострадал 51 человек.
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