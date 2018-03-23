Мужчину осудили за вымогательство в Ставропольском крае 

Молодого человека, который шантажировал бывшую девушку и требовал у нее деньги, осудили в Ставропольском крае. Преступник грозился опубликовать ее интимные фотографии, сообщило eg.ru.
Житель Ставрополя обещал показать знакомым интимные фотографии
экс-возлюбленной, если она не будет платить ему деньги. За один год потерпевшая перевела
28-летнему
шантажисту более 960 тысяч рублей. Алчный вымогатель потребовал еще 200 тысяч рублей, после чего
19-летняя
девушка сообщила об этом в полицию.
Во время передачи денег правоохранители арестовали подозреваемого. Позже его приговорили к семи годам лишения свободы в колонии строгого режима.