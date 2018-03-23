Мужчину осудили за вымогательство в Ставропольском крае

Молодого человека, который шантажировал бывшую девушку и требовал у нее деньги, осудили в Ставропольском крае . Преступник грозился опубликовать ее интимные фотографии, сообщило eg.ru

Житель Ставрополя обещал показать знакомым интимные фотографии

экс-возлюбленной, если она не будет платить ему деньги. За один год потерпевшая перевела

28-летнему

шантажисту более 960 тысяч рублей. Алчный вымогатель потребовал еще 200 тысяч рублей, после чего

19-летняя

девушка сообщила об этом в полицию.