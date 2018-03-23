Нижегородец украл коляску у ребенка‐инвалида и подарил своему духовному наставнику

Подозреваемого в краже инвалидной коляски у ребенка задержали в Нижнем Новгороде. По словам задержанного, украденная у больного ребенка коляска должна была стать подарком для священника‐наркоторговца Сергея Сибирина, который скандально известен в Дзержинске

Девятилетний Арсений страдает редким генетическим заболеванием и уже больше года не может самостоятельно ходить. Родители приобрели сыну коляску, которую сделали на заказ в Германии . Однако ее украли из подъезда. Таким образом мальчик вынужден пропускать школьные занятия, потому что самостоятельно выйти на улицу ребенок не может. Его мать рассказала, что ребенок очень расстроился исчезновению коляски.

У Сени очень редкое генетическое заболевание, дистрофия Дюше. Нашу коляску ждали из Германии 2,5 месяца, точно по размеру ребенка.

После кражи родители Арсения тут же заявили в полицию. Соседи и знакомые семьи негодовали: как можно лишить ребенка единственной возможности передвигаться. Спустя два месяца полицейские задержали предполагаемого вора —

25-летнего

местного жителя.

В результате

оперативно-разыскных

мероприятий сотрудниками полиции был установлен и задержан подозреваемый в совершении данного преступления. Им оказался неоднократно ранее судимый местный житель 1993 года рождения. Задержанный пояснил, что коляску он украл для знакомого, который является инвалидом

— Ирина Стурова, старший инспектор по связям со СМИ УВД по г. Дзержинск.

Оказалось, что задержанный уже не первый раз попадает в поле зрения полиции. Во многом благодаря своему духовному наставнику, страдающему ДЦП, Сергею Сибирину. Именно для него он и украл инвалидную коляску.

Сам Сибирин успел прославиться еще в начале

2000-х. Сначала тем, что объявил себя целителем и священником. Лечиться к нему приезжали со всей России , на вознаграждения он даже успел отстроить собственную церковь. Потом «батюшка» неожиданно загремел за решетку. Выяснилось, что он не только сам принимал наркотики, но и еще и активно торговал героином. Два года назад он досрочно вышел на свободу.

Как я могу отказать инвалиду? Он не может встать. Не я, так другой бы помог

— задержанный.

Полицейские изъяли похищенную коляску, однако использовать ее по назначению теперь вряд ли возможно: колеса и рама сломаны. Теперь следствию предстоит выяснить, сам ли подозреваемый решился на кражу или действовал по указанию своего наставника.