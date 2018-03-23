Суд оставил в силе арест нижегородскому депутату, обвиняемому в получении взятки

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 марта. / ТАСС /. Нижегородский областной суд отказал в удовлетворении жалобы адвокатов зампреда Законодательного собрания Нижегородской области Олега Сорокина , обвиняемого в получении крупной взятки. Адвокаты просили заменить ему арест на более мягкую меру пресечения. Об этом в пятницу ТАСС сообщили в Нижегородском областном суде.

Ранее сообщалось, что 15 февраля Нижегородский районный суд Нижнего Новгорода продлил Сорокину срок содержания под стражей на три месяца, до 18 мая 2018 года включительно. Сорокин и его защитники возражали против этого и просили изменить меру пресечения на домашний арест. 20 февраля адвокаты депутата подали жалобы на постановление суда о продлении его ареста. Они заявляли об отсутствии достаточных оснований для продления ареста Сорокина.

"Областной суд оставил жалобы адвокатов Олега Сорокина без удовлетворения, а постановление Нижегородского районного суда об избрании меры пресечения без изменений'', — сообщили ТАСС в Нижегородском областном суде.

Сорокина задержали утром 19 декабря 2017 года, позже ему предъявили обвинение в получении взятки. 21 декабря суд заключил его под арест до 17 февраля 2018 года. По данным суда, Сорокин, являясь главой Нижнего Новгорода, лично получил взятку в виде незаконного оказания услуг имущественного характера в особо крупном размере.

С 2005 года по 2010 год Сорокин был депутатом городской думы Нижнего Новгорода, с 2010 года по 2015 год — главой Нижнего Новгорода (избран из числа депутатов гордумы). В 2016 году избран в Законодательное собрание Нижегородской области.