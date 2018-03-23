Житель Тобольска зарезал товарища прямо в грудь

В Тобольский городской суд поступило дело об убийстве, которое было совершено в начале этого года, 3 января. По версии следствия, обвиняемый убил товарища из-за женщины.

37-летний житель Тобольска , инвалид (был судим несколько раз), 3 января вместе с компанией своих знакомых у себя дома выпивал спиртные напитки. Ближе к вечеру, один из гостей в алкогольном опьянении начал хватать женщину «за интимные места». Данный поступок сильно разозлил хозяина квартира, он взял со стола нож и нанес им удар гостью прямо в грудь.

Гость получил сильное ножевое ранение. После он вышел из квартиры на лестничную площадку, там же и скончался.

Хозяин обвиняется в убийстве по ст.105 УК РФ «умышленное причинение смерти другому человеку». Судьбу обвиняемого решит суд.

Использовано фото с сайта 62info.ru