Житель Тобольска зарезал товарища прямо в грудь 

В Тобольский городской суд поступило дело об убийстве, которое было совершено в начале этого года, 3 января. По версии следствия, обвиняемый убил товарища из-за женщины.
37-летний житель Тобольска, инвалид (был судим несколько раз), 3 января вместе с компанией своих знакомых у себя дома выпивал спиртные напитки. Ближе к вечеру, один из гостей в алкогольном опьянении начал хватать женщину «за интимные места». Данный поступок сильно разозлил хозяина квартира, он взял со стола нож и нанес им удар гостью прямо в грудь.
Гость получил сильное ножевое ранение. После он вышел из квартиры на лестничную площадку, там же и скончался.
Хозяин обвиняется в убийстве по ст.105 УК РФ «умышленное причинение смерти другому человеку». Судьбу обвиняемого решит суд.
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