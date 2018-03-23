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Саратовского адвоката осудили за попытку обмануть клиентку на 1,5 миллиона
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Саратовского адвоката осудили за попытку обмануть клиентку на 1,5 миллиона 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В период с августа по октябрь 2017 года Разгельдеев уговаривал свою клиентку, учредителя ООО, дать ему 1,5 млн рублей. Он говорил, что передаст деньги судьям, чтобы те вынесли решение в пользу женщины при рассмотрении апелляционной жалобы. «В действительности адвокат не собирался передавать полученные денежные средства кому-либо в качестве взятки и не предпринимал к этому каких-либо действий, а намеревался присвоить их и распорядиться по своему усмотрению», — сообщили в региональном СУ СКР. Клиентка обратилась в правоохранительные органы. 19 октября 2017 года после получения денег адвоката задержали сотрудники УФСБ. На допросах Разгельдеев признал вину. Суд наказал юриста лишением свободы на 2 года в колонии общего режима и штрафом в размере 200 тыс. рублей.
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