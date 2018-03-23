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В Стамбуле задержали 14 человек по подозрению в связях с ИГ*, сообщили СМИ
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В Стамбуле задержали 14 человек по подозрению в связях с ИГ*, сообщили СМИ 

РИА Новости 19 минут назад
МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Турецкие полицейские задержали в Стамбуле 14 человек, подозреваемых в причастности к террористической группировке «Исламское государство»*, сообщает газета Hurriyet со ссылкой на источник в силовых структурах.
Операция по задержанию предполагаемых злоумышленников проходила одновременно в девяти районах Стамбула. По словам источника, задержанные готовили нападение. В ходе операции управление полиции по борьбе с терроризмом также изъяло документы и цифровые материалы, связанные с ИГ*.
После начала вооруженного конфликта с участием ИГ* в соседних Сирии и Ираке турецкие правоохранители задержали более 5 тысяч подозреваемых в причастности к деятельности этой террористической группировки. Было депортировано 3290 человек — выходцев из 95 стран, более 38 тысячам запрещен въезд в Турцию. Под стражей находятся 780 человек, в том числе 350 иностранцев, часть из них осуждены по обвинению в терроризме.
*Запрещенная в России террористическая организация
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