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В Эстонии студента из России приговорили к четырем годам тюрьмы
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В Эстонии студента из России приговорили к четырем годам тюрьмы 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ТАЛЛИН, 23 мар — РИА Новости. Студент Вирумааского колледжа Таллинского технического университета, гражданин России Алексей Васильев в среду был приговорен Харьюским уездным судом к четырем годам тюремного заключения по обвинению в подготовке киберпреступлений, сообщил в пятницу портал эстонского телерадиовещания ERR.
Прокуратура и полиция безопасности Эстонии (КАПО) 7 ноября 2017 года сообщили о задержании на пограничном пункте в Нарве выезжавшего из страны гражданина России Васильева, которого подозревали в подготовке киберпреступлений. Суд позже санкционировал его арест. В официальном заявлении говорилось, что он является «агентом ФСБ».
"Согласно решению суда, Васильев был осужден по двум статьям. По статье 233 УК, которая предусматривает наказание за ненасильственные действия в отношении Эстонии, совершенные иностранцем, ему присудили четыре года тюрьмы. Согласно статье 261 (1) УК, которая рассматривает наказание за незаконное проникновение в сеть газоснабжения или энергоснабжения, он получил год тюрьмы. С учетом времени, проведенного Васильевым в предварительном заключении, он был приговорен к четырем годам тюрьмы", — говорится в сообщении.
Васильев — житель российского города Кингисепп. С лета 2017 года он учился в Вирумааском колледже Таллинского технического университета в городе Кохтла-Ярве по специальности «автоматизация технологических процессов».
Это не первое обвинение РФ в хакерских атаках с целью проникнуть в инфосистему другого государства. В частности, Россию обвиняли в попытках повлиять на выборы в разных странах. Москва неоднократно опровергала эти обвинения, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их «абсолютно голословными».
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