В Эстонии студента из России приговорили к четырем годам тюрьмы

Прокуратура и полиция безопасности Эстонии (КАПО) 7 ноября 2017 года сообщили о задержании на пограничном пункте в Нарве выезжавшего из страны гражданина России Васильева, которого подозревали в подготовке киберпреступлений. Суд позже санкционировал его арест. В официальном заявлении говорилось, что он является «агентом ФСБ ».

"Согласно решению суда, Васильев был осужден по двум статьям. По статье 233 УК, которая предусматривает наказание за ненасильственные действия в отношении Эстонии, совершенные иностранцем, ему присудили четыре года тюрьмы. Согласно статье 261 (1) УК, которая рассматривает наказание за незаконное проникновение в сеть газоснабжения или энергоснабжения, он получил год тюрьмы. С учетом времени, проведенного Васильевым в предварительном заключении, он был приговорен к четырем годам тюрьмы", — говорится в сообщении.

Васильев — житель российского города Кингисепп . С лета 2017 года он учился в Вирумааском колледже Таллинского технического университета в городе Кохтла-Ярве по специальности «автоматизация технологических процессов».