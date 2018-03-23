Ещё
Рязанец ограбил магазин и унес четыре бутылки коньяка
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Рязанец ограбил магазин и унес четыре бутылки коньяка 

АиФ Рязань 1 час назад
Фото: АиФ Рязань
В Кораблинском районном суде рассмотрели дело в отношение местного жителя, который открыто похитил из магазина несколько бутылок коньяка, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.
Установлено, что мужчина утром зашел в один из магазинов города и открыто похитил четыре бутылки коньяка с витрины — «Старейшина», «Трофейный» и «Барклай де Толли», на общую сумму 2 471 рублей. Продавцы догнать злоумышленника не смогли.
Часть похищенного алкоголя подсудимый распил с приятелем, часть потерял. Впоследствии о краже коньяка он рассказал своей маме, которая вместе с ним сходила в магазин и заплатила в кассу магазина за украденный им коньяк, возместив тем самым причиненный ущерб.
При назначении наказания суд, учел, что подсудимый добровольно возместил имущественный ущерб, причиненный преступлением, и приговорил его к двум годам исправительных работ с удержанием из заработной платы 10% в доход государства.
Отбывать наказание мужчина будет в районе места жительства.
АиФ Рязань: последние новости
«Касимовского убийцу» отправили в колонию на 19 лет За сутки в Рязанской области произошло четыре наркопреступления Против директора ООО «Строймонтажсервис» в Рязани возбудили уголовное дело
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Меркель выступила с заявлением о скандале вокруг РФ398
Набиуллина взялась за пенсии81
Слепаков рассказал о «домогательствах» Слуцкого72
Еще пять стран вышлют дипломатов РФ500
Все супероружие РФ показали в одном видео156
Видео
01:07
Новый советник Трампа готов развязать большую войну
США Статьи
08:27
Все супероружие РФ показали в одном видео
Оружие Армия
00:25
Новый лазер США высмеяли в Сети
США Армия
01:54
Крымская война: почему Россия её проиграла
Истории Статьи
00:53
Дана Борисова встретилась с дочерью в суде
Шоу-бизнес Другое
01:20
«У нас нет никакой защиты»
Оружие Статьи
00:59
Блокада Крымского моста: озвучен план действий
Украина Статьи
00:54
В штабе Собчак довольны ее результатом на выборах
Политика Выборы 2018
00:25
Посещаемость музеев Москвы возросла в 1,5 раза
Новости Москвы
04:27
Порошенко идёт ва-банк
Украина Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение