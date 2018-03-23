Рязанец ограбил магазин и унес четыре бутылки коньяка

В Кораблинском районном суде рассмотрели дело в отношение местного жителя, который открыто похитил из магазина несколько бутылок коньяка, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Установлено, что мужчина утром зашел в один из магазинов города и открыто похитил четыре бутылки коньяка с витрины — «Старейшина», «Трофейный» и «Барклай де Толли», на общую сумму 2 471 рублей. Продавцы догнать злоумышленника не смогли.

Часть похищенного алкоголя подсудимый распил с приятелем, часть потерял. Впоследствии о краже коньяка он рассказал своей маме, которая вместе с ним сходила в магазин и заплатила в кассу магазина за украденный им коньяк, возместив тем самым причиненный ущерб.

При назначении наказания суд, учел, что подсудимый добровольно возместил имущественный ущерб, причиненный преступлением, и приговорил его к двум годам исправительных работ с удержанием из заработной платы 10% в доход государства.

Отбывать наказание мужчина будет в районе места жительства.