Сотрудниками ОМВД России по Красносельскому району задержан подозреваемый в разбое

Оперуполномоченными уголовного розыска ОМВД России по Красносельскому району задержан подозреваемый в разбойном нападении на пенсионерку.

В дежурную часть ОМВД России по Красносельскому району со службы 02 поступила информация о разбое.

Прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции установлено, что неизвестный в подъезде одного из жилых домов в 1-м Красносельском переулке совершил нападение на 59-летнюю жительницу столицы. Ударив потерпевшую молотком по голове, он похитил принадлежащий ей пакет с личными вещами и скрылся.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий оперативниками уголовного розыска ОМВД России по Красносельскому району в Подмосковье задержан подозреваемый — 31-летний приезжий.

Следствием ОМВД России по Красносельскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 162 УК РФ «Разбой». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.