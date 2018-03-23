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В Мособлсуде вынесли приговор банде черных риелторов
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В Мособлсуде вынесли приговор банде черных риелторов 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
На счету бандитов — несколько особо тяжких преступлений, в том числе убийство и вымогательство. Во главе группы стояла москвичка Людмила Фадеева, среди ее сообщников были врач-психиатр и нотариус. Целью бандитов были квартиры одиноких пенсионеров, которых обманом и угрозами заставляли переоформить документы на недвижимость.
Таким образом своего жилья лишилась Вера Цаплина, дочь известного советского скульптора. Еще одной жертвой стала пожилая женщина, у которой сначала отняли квартиру на Тверской, а после отравили. По приговору суда участники банды получили от четырех с половиной до 18 лет колонии.
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