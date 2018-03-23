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Самарец, которому не хватало денег на выпивку, ограбил свою мать-инвалида
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Самарец, которому не хватало денег на выпивку, ограбил свою мать-инвалида 

АиФ-Самара 1 час назад
Фото: АиФ-Самара
В полицию Самары обратилась 78-летняя пенсионерка, заявившая, что несколько дней назад её ограбил сын, сообщает старший референт отделения информации Мария Юдина.
Преступление было совершено в квартире жилого дома, расположенного на улице Ленинградской в Самарском районе Самары. Прибывшие на место происшествия полицейские опросили заявительницу и провели осмотр квартиры. Оперативники установили, что 46-летний мужчина открыто похитил одну тысячу рублей, воспользовавшись беспомощностью своей пожилой матери-инвалида. После грабежа злоумышленник скрылся и впоследствии потратил похищенные деньги на выпивку.
Сотрудники уголовного розыска, располагая сведениями о круге общения мужчины, проверили места его возможного появления. На днях мужчина был задержан. Задержанный нигде не работает и ранее привлекался к уголовной ответственности за причастность к незаконному обороту наркотиков. По статье «Грабеж» Уголовного кодекса Российской Федерации, возбуждено уголовное дело.
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