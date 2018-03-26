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В Подмосковье полицейские раскрыли кражу на сумму более 230 тысяч рублей
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В Подмосковье полицейские раскрыли кражу на сумму более 230 тысяч рублей 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 50 минут назад
Фото: РИАМО
В Дежурную часть Селятинского отдела полиции УМВД России по Наро-Фоминскому г.о. поступило заявление от 60-летней местной жительницы о том, что неизвестные из ее квартиры, расположенной в одном из домов г.п. Калининец, похитили бытовую технику и ювелирные украшения. Сумма ущерба составила более 230 тысяч рублей. Полицейскими в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении данного преступления задержан и доставлен в полицию 46-летний житель Тамбовской области. По данному факту Следственным управлением УМВД России по Наро-Фоминскому г.о. возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет. Следователем в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
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