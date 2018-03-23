Бывшего врио главы УФМС на Алтае обвиняют в получении взятки на 1 млн рублей

БАРНАУЛ , 23 марта. / ТАСС /. Следствие предъявило обвинение в получении взятки в размере более 1 млн рублей бывшему врио начальника УФМС России по Алтайскому краю Александру Жданову, в пятницу его заключили под стражу, сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета РФ по региону.

"Бывший врио начальника УФМС России по Алтайскому краю обвиняется в получении взятки в особо крупном размере. Ему предъявлено обвинение. Сегодня обвиняемому судом по ходатайству следователя избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — говорится в сообщении ведомства.

По данным следствия, с 2014 по 2016 год обвиняемый получил частями взятку деньгами и имуществом на сумму более 1 млн рублей от руководителя компании, которая в этот период времени оказывала гражданам услуги в сфере медиации, за действия и бездействие в пользу фирмы.