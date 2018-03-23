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В Ставрополе полицейскими задержан подозреваемый в мошенничестве в особо крупном размере
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В Ставрополе полицейскими задержан подозреваемый в мошенничестве в особо крупном размере 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 1 час назад
Сотрудниками уголовного розыска Управления МВД России по городу Ставрополю задержан подозреваемый в мошенничестве.
В дежурную часть городского отдела полиции с заявлением обратилась жительница краевого центра. Ставропольчанка пояснила, что у нее сломался дорогостоящий автомобиль, отремонтировать который отозвался малознакомый молодой человек.
Под предлогом транспортировки автомашины к месту ремонта и приобретения запасных частей, мужчина убедил гражданку передать ему транспортное средство и документы. Позже телефон гражданина оказался выключен, а автомобиль отсутствовал по месту ремонта. Сумма причиненного потерпевшей ущерба составила два миллиона рублей.
В ходе реализации комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска личность и местонахождение предполагаемого участника преступления установлены. Им оказался ранее судимый 26-летний житель села Тугулук Грачёвского района. Гражданин доставлен в районный отдел внутренних дел.
По данному факту следственным отделом ОП № 2 Управления МВД России по городу Ставрополю возбужденно уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (мошенничество в особо крупном размере). Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.
В отношении мужчины судом избрана мера пресечения в виде ареста.
В настоящее время сотрудниками полиции проверяется причастность гражданина к совершению ряда аналогичных преступлений. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.
Пресс-служба Главного управления МВД России по Ставропольскому краю
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