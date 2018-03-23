На Кубани полицейские разыскали грабителя по запаху

Накануне в полицию Армавира обратилась девушка, рассказавшая о том, что на нее напали неизвестные. Вечером в дверь ее квартиры позвонили. Не посмотрев в глазок, она открыла дверь и обнаружила на пороге троих неизвестных, один из которых прятал лицо под маской.

Грабители заперли ее в ванной комнате и начали обыск, но, не найдя ничего ценного, потребовали у хозяйки сережки. Девушка сняла с себя украшения, сережки стали единственной добычей налетчиков.

Описывая в деталях случившееся, девушка вспомнила важную деталь, которая и помогла раскрыть преступления. От парня в маске пахло знакомым парфюмом. Таким же одеколоном щедро душился один ее знакомый. Дальше — дело техники.

«По подозрению в преступлении был задержан 18-летний местный житель, признавшийся, что совершил кражу вместе со своими знакомыми. Соучастников также задержали», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.