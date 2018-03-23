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На Кубани полицейские разыскали грабителя по запаху
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Обращение Путина к нации, теракт во Франции и другие события дня

На Кубани полицейские разыскали грабителя по запаху 

АиФ — Юг 1 час назад
Фото: АиФ – Юг
Накануне в полицию Армавира обратилась девушка, рассказавшая о том, что на нее напали неизвестные. Вечером в дверь ее квартиры позвонили. Не посмотрев в глазок, она открыла дверь и обнаружила на пороге троих неизвестных, один из которых прятал лицо под маской.
Грабители заперли ее в ванной комнате и начали обыск, но, не найдя ничего ценного, потребовали у хозяйки сережки. Девушка сняла с себя украшения, сережки стали единственной добычей налетчиков.
Описывая в деталях случившееся, девушка вспомнила важную деталь, которая и помогла раскрыть преступления. От парня в маске пахло знакомым парфюмом. Таким же одеколоном щедро душился один ее знакомый. Дальше — дело техники.
«По подозрению в преступлении был задержан 18-летний местный житель, признавшийся, что совершил кражу вместе со своими знакомыми. Соучастников также задержали», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
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