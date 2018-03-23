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Четырех жителей Нефтеюганска будут судить за оказание «хакерских услуг»
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Четырех жителей Нефтеюганска будут судить за оказание «хакерских услуг» 

РИА Новости 1 час назад
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 23 мар — РИА Новости. Четверо жителей Нефтеюганска (ХМАО), среди которых бывший сотрудник налоговой службы, предстанут перед судом за оказание «хакерских» услуг местным бизнесменам, пожелавшим уйти от налогов, сообщает в пятницу окружная прокуратура.
Организатор преступной группы, как подчеркнули в надзорном ведомстве, обладая специальными знаниями в сфере компьютерных технологий и работы в базе данных Федеральной налоговой службы РФ, разработал и внедрил схему, которая позволяла вносить в базу данных ведомства ложные сведения об оплате рядом руководителей предприятий обязательных платежей по налогам и сборам. Этой схемой члены банды, в которую входил также бывший сотрудник ФНС, зарабатывали на бизнесменах, не желавших платить налоги, на протяжении нескольких лет.
"В результате преступной деятельности данной организованной группы в бюджет Российской Федерации не поступили суммы фактически исчисленных налогов и сборов на общую сумму более 120 миллионов рублей. Кроме того, одним из обвиняемых незаконно полученные денежные средства от данной преступной деятельности были направлены на погашение кредитных обязательств на сумму более 9 миллионов рублей", — говорится в сообщении прокуратуры Югры.
В отношении членов ОПГ был возбужден ряд уголовных дел по четырем статьям УК РФ, связанным с незаконным получением сведений, составляющих коммерческую тайну, отмыванием денег, причинением ущерба путем обмана и неправомерным доступом к компьютерной информации.
"Уголовное дело направлено в Нефтеюганский районный суд для рассмотрения по существу. В настоящее время обвиняемые возместили ущерб на сумму свыше 70 миллионов рублей", — добавили в прокуратуре.
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